Майк Тайсон оценил бой Пол – Вудли
В Triller сообщили, почему Тайсон не дерется с Холифилдом
Как оказалось, Майк снова боится уйти в нокаут
11:06
Майк Тайсон и Эвандер Холифилд
Один из основателей стриминга Triller Райан Кавана рассказал о причине отказа Майка Тайсона от реванша с Эвандером Холифилдом. Слова предпринимателя приводит портал Sky Sports.
«Нам известно, что Тайсон пытается организовать бой с Ленноксом Льюисом. Нам сказали, что Майк боится драться с Эвандером. Вокруг этого реванша было много шумихи и мы подготовили для Майка огромный чек ради боя в День благодарения. Это был огромный гонорар, который стал бы одним из крупнейших в его карьере! Но мы не можем сдвинуть это дело с мертвой точки.
Сейчас, насколько я слышал из надежных источников, Майк очень сильно боится. Он думает, что Эвандер отправит его в нокаут. Но у нас есть для него предложение по бою с Холифилдом».
Напомним, Холифилд вместо Оскара де ла Хойи подерется с Витором Белфортом.