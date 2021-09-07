В Triller сообщили, почему Тайсон не дерется с Холифилдом

Майк Тайсон и Эвандер Холифилд

Один из основателей стриминга Triller Райан Кавана рассказал о причине отказа Майка Тайсона от реванша с Эвандером Холифилдом. Слова предпринимателя приводит портал Sky Sports.



Сейчас, насколько я слышал из надежных источников, Майк очень сильно боится. Он думает, что Эвандер отправит его в нокаут. Но у нас есть для него предложение по бою с Холифилдом».