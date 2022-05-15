Постельное фото Усика с женой
«В Усика багато трюків». Екс-чемпіон розповів Джошуа, як перемогти українця
Маліньяджі вважає, що цього досягти ой як непросто
17:51
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі в інтерв’ю iFL TV поділився порадами з Ентоні Джошуа
(24-2, 22 KO) напередодні реваншу з Олександром Усиком (19-0, 13 KO):
Я думаю, що Джошуа має поводити себе як надважковаговик фізично. Але це простіше сказати, аніж втілити в життя. Треба зменшити дистанцію, дати Усику відчути твою вагу, піджати його. Але перш за все треба наблизитися до українця, а зробити це ой як непросто. Бо ж Усик дуже швидкий в ногах, він може тебе зрізати, коли ти наближаєшся.
Це не так, що треба бути просто великим чоловіком. Треба наблизится, інакше буде повтор першого поєдинку. AJ було складно показати себе з такої великої дистанції. А бій з далеко йому не на руку, так як будучи більшим, він повільніший. Олександр має багато трюків для того, аби тримати тебе на дистанції.
Усик став другим українцем, який очолив рейтинг P4P від The Ring.
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