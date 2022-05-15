«В Усика багато трюків». Екс-чемпіон розповів Джошуа, як перемогти українця

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Колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі в інтерв’ю iFL TV поділився порадами з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) напередодні реваншу з Олександром Усиком (19-0, 13 KO):



Це не так, що треба бути просто великим чоловіком. Треба наблизится, інакше буде повтор першого поєдинку. AJ було складно показати себе з такої великої дистанції. А бій з далеко йому не на руку, так як будучи більшим, він повільніший. Олександр має багато трюків для того, аби тримати тебе на дистанції.