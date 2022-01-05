Видео лучших моментов боя, в котором украинский чемпион избил опасного претендента
В весе украинского чемпиона пройдет объединительный поединок
Эдвардс и Мартинес почти договорились о бое
18:06
Фото: Queensberry Promotions / Matchroom
В наилегчайшей весовой категории, где выступает чемпион WBA Артем Далакян (21-0, 15 KO), пройдет объединительный поединок, сообщает в своем Twitter инсайдер Майкл Бэнсон:
Санни Эдвардс рассказал, что переговоры о его объединительном поединке (пояса IBF и WBC) с Хулио Сезаром Мартинесом находятся на финальной стадии.
Далакян также хочет подраться с другими чемпионами в своем дивизионе.