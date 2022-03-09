В WBA назначили следующего соперника для Тейлора

Британец разделит ринг с Альберто Пуэльо

Джош Тейлор / фото - boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (19-0, 13 КО) знает имя следующего соперника, если намерен сохранить свой статус.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) постановила, чтобы британец разделил ринг с обязательным претендентом в лице уроженца Доминиканской Республики Альберто Пуэльо (20-0, 10 KO). Официально данный поединок был объявлен 8-го марта; у сторон есть 30 дней для согласования условий сделки, в противном случае бой уйдет на промоутерские торги.

Джош Тейлор считает, что сможет еще какое-то время лавировать между двух дивизионов.