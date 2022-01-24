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В WBA обязали Дэвиса подраться с Ромеро

Это уже вторая попытка провести их поединок
Бокс Профессиональный бокс
22:48
В WBA обязали Дэвиса подраться с Ромеро
Джервонта Дэвис, Роландо Ромеро / Фото: Showtime

Согласно с решением Всемирного боксерского совета, регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (26-0, 24 КО) обязан провести бой с Роландо Ромеро (14-0, 12 KO).

В WBA санкционировали поединок, поскольку Ромеро является первым номером в рейтинге. Командам боксеров дали время до 24 февраля, чтобы договориться о бое.

Напомним, в декабре 2021-го года Джервонта выиграл единогласным решением судей у Исаака Круса. Изначально Дэвис должен был подраться с Ромеро, но Роландо снялся с боя из-за обвинений в сексуальном насилии.

Ромеро последний бой провел в июле 2021 года, досрочно победив Энтони Йигита.

Карен Агабекян
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Роландо Ромеро Джервонта Дэвис

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