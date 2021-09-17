В WBA санкционированы бои Угас – Станионис, Джеймс – Бутаев
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) продолжает наводить порядки среди своих чемпионов.
На этот раз под прицел попал полусредний вес (до 66.7 кг).
Так, согласно постановлению, «суперчемпион», 35-летний кубинец Йорденис Угас (27-4-0, 12 KO) обязан провести защиту против 27-летнего литовца Эймантаса Станиониса (13-0-0, 9 KO).
«Регулярный» же чемпион, 33-летний американец Джамал Джеймс (27-1-0, 12 KO) встретится с 27-летним россиянином Раджабом Бутаевым (13-0-0, 10 KO).
Победители должны определить единого чемпиона до марта.
Ранее санкционированные бои:
Второй средний вес (до 76.2 кг): Дэвид Моррел vs Джон Райдер
Второй средний вес (до 76.2 кг): Айдос Ербосынулы vs Леннокс Аллен
Первый средний вес (до 69.9 кг): Исраил Мадримов vs Мишель Соро
Второй полулегкий вес (до 59 кг): Крис Колберт vs Роджер Гутьеррес
Полулегкий вес (до 57.2 кг): Майкл Конлан vs Ли Вуд
Наилегчайший вес (до 52.2 кг): Артем Далакян vs Луис Консепсьон
Второй наилегчайший вес (до 52.2 кг): Джошуа Франко vs победитель Хуан Франциско Эстрада - Роман Гонсалес 3
Первый наилегчайший вес (до 49 кг): Хирото Киогучи vs Эстебан Бермудеc
Йорденис Угас одержал победу над Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) единогласным решением судей.