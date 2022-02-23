В WBO назначили бой Мунгия – Алимханулы за временный пояс чемпиона мира

Боксерам дали полторы недели для переговоров

Хайме Мунгия / Фото: boxingscene.com

Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой чемпиона WBO Intercontinental в среднем весе, мексиканца Хайме Мунгийи (39-0, 31 КО) и казахстанца Жанибека Алимханулы (11-0, 7 KO). На кону будет временный титул чемпиона мира по этой версии, сообщает Boxing Scene.



Командам боксеров дали время до 4 марта, чтобы договориться о бое. Если в оговоренные сроки договориться не удастся, то будут назначены промоутреские торги.

Напомним, Мунгуйя ранее досрочно выиграл у Димитриуса Балларда.