В WBO отреагировали на возможное проведение в ближайшее время боя Джошуа – Усик

Руководство организации может наладить отношения с украинцем, если Александр будет боксировать с Энтони раньше Фьюри

Джошуа - Усик

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Пако Валькарсель в Twitter позитивно отреагировал на возможную организацию поединка чемпиона WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и обязательного претендента Александра Усика (18-0, 13 КО).



«Надеюсь, фанаты бокса насладятся боем Энтони Джошуа – Александр Усик уже в ближайшем будущем».

WBO ранее отобрала у Усика возможность боксировать с Джошуа, предоставив британцу возможность провести объединительный поединок с Тайсоном Фьюри.

Однако после того как бой Фьюри – Джошуа был анонсирован, Деонтей Уайлдер выиграл суд у Тайсона, и теперь «Цыганский король» обязан 15 сентября провести с ним третий поединок. После этого промоутер Энтони заговорил о бое с Усиком.