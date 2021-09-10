Вальдес: «Друзья отговаривали меня от боя с Берчельтом»

Мексиканец победил нокаутом

Берчельт и Вальдес/ фото - Sports Yahoo

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBC Оскар Вальдес (29-0, 23 КО) вспомнил свой бой за титул против Мигеля Берчельта (38-2, 34 КО). Мексиканец рассказал в комментарии Ring TV, что даже его друзья сомневались в победе над соотечественником.

«Подготовка получилась тяжелой, поскольку я сомневался в себе. Даже моя семья и мои друзья говорили, чтобы я не соглашался на этот бой, ведь он мог положить конец моей карьере. Даже мой кумир, Хулио Сезар Чавес, сказал, что Берчельт нокаутирует меня.Я использовал все это как топливо, чтобы доказать людям, что они ошибаются. Я чувствовал, что в тот вечер он не смог бы меня побить. Ведь я был готов шокировать мир, что и произошло. Мы тренировали левый хук утром, днем и вечером. Мы били в корпус, а затем переводили на голову. Да, именно это мы и делали. Отрабатывали его днем и ночью».

11 сентября Оскар проведет первую защиту пояса против Робсона Консейсао (16-0, 8 КО).

Отметим, что незадолго до поединка в организме Оскара обнаружили допинг, но до проведения полного расследования у мексиканца не отобрали чемпионский пояс и не сняли с поединка.