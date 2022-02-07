WBC назвала претендентов, которые оспорят право выйти на победителя поединка Вальдес – Стивенсон
Вальдес подписал контракт на поединок со Стивенсоном. Американец еще не готов
Титульное противостояние – все ближе к реальности
07:58
Оскар Вальдес / Фото - ESPNМенеджер чемпиона мира по версии WBC в полулегком дивизионе мексиканца Оскара Вальдеса (30-0, 23 KO), Фрэнк Эспиноза, в Twitter сообщил, что его подопечный подписал соглашение на объединительный поединок с обладателем титула WBO американцем Шакуром Стивенсоном (17-0, 9 КО).
«Оскар Вальдес подписал контракт на бой с Шакуром Стивенсоном. Теперь ждем, когда Стивенсон выполнит свою части работы и поставит подпись».
Ранее Стивенсон сам просил Вальдеса заключить соглашение на поединок.
Поединок Вальдеса и Стивенсона запланирован на 30 апреля на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе (шта Невада, США).
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