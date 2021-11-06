Арум хочет организовать бои Вальдес – Наваррете, Стивенсон – Берчельт
Вальдес: «Просто отправьте мне контракт на поединок со Стивенсоном»
Чемпион WBC намерен объединить пояса в полулегком дивизионе
10:21
Оскар Вальдес / Фото - skysports.comЧемпион мира по версии WBC во втором полулегком дивизионе мексиканец Оскар Вальдес (30-0, 23 KO) вновь заявил, что намерен выйти в ринге в объединительном поединке с обладателем титула WBO в этом весе американцем Шакуром Стивенсоном (17-0, 9 KO).
Цитирует Вальдеса boxing247.com.
«Я жду, когда мне пришлют контракт на бой с Шакуром. У него есть промоутер и у меня есть помоутер, это один и тот же человек. Так что наше противостояние легко организовать. Просто отправьте мне контракт, давайте не будем все усложнять. Сейчас я просто сижу и жду. У Шакура есть пояс, у меня есть пояс. Так давайте сделаем это».
Ранее президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что не спешит с организацией поединка между Вальдесом и Стивенсоном.
Напомним, что последняя защита титула WBC Вальдеса завершилась неоднозначной победой.
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