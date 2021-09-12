Вальдес: «С Консейсао был очень сложный поединок»
Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе мексиканец Оскар Вальдес (30-0, 23 КО) высказался о плохом выступлении в поединке с бразильцем Робсоном Консейсао (16-1, 8 КО). Слова мексиканца приводит портал badlefthook.com.
«Я чувствовал любовь и поддержку моих фанатов и для меня это был очень счастливый момент. Я на самом деле хотел бы дать им лучший бой, поскольку это не было моим лучшим выступлением. Робсон – великий боец и он сделал то, что должен был.
Мне нужно было вести немного иначе этот бой, и мне нужно было быть более сосредоточенным. Я пытался сконцентрироваться, но до поединка было очень много негатива и оказалось сложно это сделать. Перед боем все задавали мне один и тот же вопрос – о положительном тесте на запрещенные препараты.
Как только я вышел к толпе, то весь этот негатив исчез, но все же было сложно сконцентрироваться во время поединка. Это был очень сложный поединок, но самое главное, это наша победа. Теперь мы двигаемся дальше».
Напомним, по статистике точных ударов преимущество Консейсао над Вальдесом было подавляющим.
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