Вальдес: «С Консейсао был очень сложный поединок»

Оскар Вальдес / Фото: twitter.com/trboxing

Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе мексиканец Оскар Вальдес (30-0, 23 КО) высказался о плохом выступлении в поединке с бразильцем Робсоном Консейсао (16-1, 8 КО). Слова мексиканца приводит портал badlefthook.com.



Мне нужно было вести немного иначе этот бой, и мне нужно было быть более сосредоточенным. Я пытался сконцентрироваться, но до поединка было очень много негатива и оказалось сложно это сделать. Перед боем все задавали мне один и тот же вопрос – о положительном тесте на запрещенные препараты.

Как только я вышел к толпе, то весь этот негатив исчез, но все же было сложно сконцентрироваться во время поединка. Это был очень сложный поединок, но самое главное, это наша победа. Теперь мы двигаемся дальше».