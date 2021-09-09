Консейсао: «Бой с Вальдесом – самый важный момент в моей жизни»
Вальдес: «Я сделаю все, чтобы отомстить Консейсао за поражение в любителях»
Чемпион WBC – о предстоящем поединке с непобежденным бразильцем
9 сентября 21:24
Оскар Вальдес / Фото - ringtv.comЧемпион мира по версии WBC во втором полулегком дивизионе мексиканец Оскар Вальдес (29-0, 23 KO), во время пресс-конференции, посвященной поединку с бразильцем Робсоном Консейсао (16-0, 8 КО), прокомментировал предстоящий поединок.
Цитирует Вальдеса boxingnews24.com.
«Я очень счастлив, что у меня есть шанс выйти в ринг 10-го сентября. Также я благодарен Top Rank за то, что они позволили этому поединку состояться. Приезд сюда, в мой второй дом Тусон, очень много значит для меня. Последние мои два боя прошли без зрителей из-за COVID, и я очень взволнован, что выступлю перед толпой».
Также Вальдес вспомнил дебютный поединок с Консейсао, который боксеры провели еще в любителях.
«Наш любительский бой был двухсторонним, но я проиграл. Я всегда очень серьезно отношусь к своим потерям. Большинство бойцов ненавидят проигрывать и я один из них. Тогда я оказался неудачником. Теперь, когда у меня появилась возможность драться с Робсоном в качестве профессионала, я очень серьезно отношусь к этому противостоянию. Я защищаю свой титул и сделаю все что нужно, чтобы получить нужный результат и отомстить за проигрыш в любительском боксе».
Напомним, что Вальдес и Консейсао проведут поединок 10 сентября на арене Casino Del Sol в Тусоне (штат Аризона, США).
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