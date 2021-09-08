Белью разнес WBC за санкционирование боя попавшегося на допинге Вальдеса
Вальдес: «Я всегда считал и буду считать себя чистым бойцом»
Чемпион WBC – о допинг-скандале перед поединком с Консейсао
15:15
Оскар Вальдес / Фото - badlefthookЧемпион мира по версии WBC во втором полулегком дивизионе Оскар Вальдес (29-0, 23 KO) в интервью ESPN заявил, что отрицает факт преднамеренного употребления запрещенного препарата фентермин перед поединком с бразильцем Робсоном Консейсао (16-0, 8 КО).
«Я могу сказать, что я на 100 процентов чистый боец. Я не знаю, как это вещество попало в мое тело. Я понимаю, что все бойцы отвечают за то, что они употребляют в пищу, но что касается меня, я не могу внятно ответить, как это оказалось в моем теле. Я всегда считал и буду считать себя чистым бойцом. Я всегда был и буду таким. Так что я не знаю, как это попало в мой организм. Я не принимал фентермин. Для этого нужен рецепт. Я не знаю, что такое фентермин. Я его не употреблял».
Напомним, что Вальдес сдал две положительные пробы, однако третий тест оказался чистым. В итоге Атлетическая комиссия племени Паскуа Яки допустила мексиканца к поединку, который состоится 10 сентября.
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