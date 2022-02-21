Стивенсон поддел Вальдеса накануне поединка, напомнив о допинге мексиканца
Вальдес жестко высказался в адрес Стивенсона. Он считает себя лучшим боксером дивизиона
Чемпион WBC намерен отобрать титул у американца
10:58
Оскар Вальдес / Фото - boxingsceneЧемпион мира версии WBC во втором полулегком дивизионе мексиканец Оскар Вальдес (30-0, 23 КО) прокомментировал треш-ток в социальных сетях своего будущего соперника, обладателя титула WBO американца Шакура Стивенсона (17-0, 9 КО).
Цитирует Вальдеса boxinginsider.com.
«Мы все знаем, что Шакур Стивенсон очень хорош в бою, но еще лучше он воюет в социальных сетях. Я же предпочитаю, чтобы мои кулаки говорили вместо меня. Я хочу доказать в этом поединке, что являюсь лучшим бойцом второго полулегкого веса».
Напомним, бой Вальдес – Стивенсон состоится 30 апреля на арене казино MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
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