Усик вместе с семьей поехал на главный украинский курорт
Валлин дал совет Усику на бой против Тайсона Фьюри
Отто ранее дал британцу самый сложный поединок в карьере
12:39
Отто Валлин / Фото: Инстаграм
Шведский супертяжеловес Отто Валлин
(22-1, 14 КО) в интервью YouTube-каналу Два Боковых
дал совет чемпиону WBA, WBO и IBF Александру Усику (19-0, 13 КО) на бой с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
«Думаю, очень важно пробить Фьюри по корпусу, поскольку он большой парень, и наносит удары по туловищу проще, чем по голове.
Считаю, что Усику нужно акцентировать атаки по корпусу, к тому же, ему необходимо пройти через джеб Фьюри. Усику нужно двигать верхней частью тела, а в этом он очень хорош. Также ему нужно включить свои хорошие ноги. Необходимо приблизиться к Фьюри, воспользоваться углами и бить по корпусу».
Напомним, Валлин также высказался о реванше Усика против Энтони Джошуа.