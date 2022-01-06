Валлин дал совет Усику на бой против Тайсона Фьюри

Отто Валлин / Фото: Инстаграм

Шведский супертяжеловес Отто Валлин (22-1, 14 КО) в интервью YouTube-каналу Два Боковых дал совет чемпиону WBA, WBO и IBF Александру Усику (19-0, 13 КО) на бой с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).



Считаю, что Усику нужно акцентировать атаки по корпусу, к тому же, ему необходимо пройти через джеб Фьюри. Усику нужно двигать верхней частью тела, а в этом он очень хорош. Также ему нужно включить свои хорошие ноги. Необходимо приблизиться к Фьюри, воспользоваться углами и бить по корпусу».