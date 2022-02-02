Валлин: «Джошуа должен отпустить страх проиграть и сосредоточиться на победе»

Отто Валлин / фото - boxingscene.com

Шведский супертяжеловес Отто Валлин (22-1, 14 KO) в интервью Boxing Social заявил, что последние неудачи в карьере бывшего чемпиона мира из Британии Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) связаны с тем, что он слишком боится проиграть.

Я думаю, что он испытывает большое давление со стороны СМИ и всех остальных. Джошуа много зарабатывает, и я уверен, что есть люди, которые от него зависят. Он не хочет проигрывать. Возможно, он боится проиграть. Порой ты должен отпустить этот страх и сосредоточиться на победе. Не надо думать: «Я не хочу рисковать, потому что могу оказаться в нокауте или проиграть». Если ты иногда слишком осторожен, то это работает таким образом».