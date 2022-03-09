Валлин готов заменить Усика в поединке с Джошуа

Отто Валлин / фото - boxingscene.com

Шведский супертяжеловес Отто Валлин (22-1, 14 KO) готов разделить ринг с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), если чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) не сможет провести реванш с AJ. Об этом заявил Sky Sports промоутер шведа Дмитрий Салита.

Я верю, что у Отто есть все необходимые навыки, уверенность, а исходя из его последнего боя, и опыт поединков в Британии, чтобы побить Джошуа.

Если поединок с Усиком не состоится, то Валлин против Джошуа – это самый интригующий бой в супертяжелом весе. Безусловно, отмена поединка с Уайтом сделала Отто более голодным в борьбе за место на вершине супертяжелого веса».