Уоррен предлагает Джойса в качестве соперника для Джошуа
Валлин готов заменить Усика в поединке с Джошуа
Дмитрий Салита уверен, что швед сможет побить AJ
09 марта 09:50
Отто Валлин / фото - boxingscene.com
Шведский супертяжеловес Отто Валлин (22-1, 14 KO) готов разделить ринг с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), если чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) не сможет провести реванш с AJ. Об этом заявил Sky Sports промоутер шведа Дмитрий Салита.
«Отто – левша, как и Усик. Цифры не лгут, и согласно статистике, Валлин донес больше ударов, чем любой другой соперник Фьюри, включая первый бой Тайсона с Уайлдером и поединок с Владимиром Кличко вместе взятые.
Я верю, что у Отто есть все необходимые навыки, уверенность, а исходя из его последнего боя, и опыт поединков в Британии, чтобы побить Джошуа.
Если поединок с Усиком не состоится, то Валлин против Джошуа – это самый интригующий бой в супертяжелом весе. Безусловно, отмена поединка с Уайтом сделала Отто более голодным в борьбе за место на вершине супертяжелого веса».
Фрэнк Уоррен предлагает Джо Джойса (13-0, 12 КО) в качестве соперника для Энтони Джошуа.
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