Валлин: «На месте Джошуа я бы отошел в сторону, тем более за 15 миллионов фунтов стерлингов»

Отто Валлин / фото - WBSS

Шведский супертяжеловес Отто Валлин высказался о сложившейся ситуации в хэвивейте, заявив, что на месте Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) согласился бы взять 15 миллионов фунтов стерлингов отступных и не мешать проведению боя за звание абсолютного чемпиона между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО). Слова Валлина приводит YouTube канал BoxingSocial.

Честно говоря, на месте Джошуа, если бы я проиграл Усику так, как он, и мог поменять тренера, о чем сейчас говорят, то я бы отошел в сторону, тем более за 15 миллионов фунтов стерлингов. Это решение не было бы сложным.

Джошуа нужно провести время с новым тренером, чтобы подготовиться. Надеюсь, что он обретет уверенность в себе. Я думаю, что он ее потерял. Если Джошуа вернет уверенность, то мне кажется, что он может выступить лучше».