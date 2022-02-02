Валлин: «Надеюсь, что смена тренера поможет Джошуа вернуть уверенность»

Швед верит, что новый специалист вернет AJ в игру

Отто Валлин / фото - boxingscene.com

Шведский супертяжеловес Отто Валлин (22-1, 14 KO) в интервью Boxing Social выразил надежду, что смена тренера в преддверии реванша с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО) поможет Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) вернуть былую уверенность в собственных силах.

«По правде говоря, я думаю, что все зависит от Джошуа. Мне кажется, что он может победить Усика, но ему необходимо кое-что изменить. Я думаю, что уверенность будет играть важную роль. Если вы посмотрите на бои Джошуа с Диллианом Уайтом и Домиником Бризилом, то пусть эти парни и отличаются от Усика, но он дрался намного увереннее, использовал мощь и габариты. Я считаю, что ему нужно делать это и в бою с Усиком. Я понятия не имею, что происходит между ним и Робом Маккракеном. Возможно, он потерял уверенность, поскольку не верит в свои тренировки. Надеюсь, что смена тренера поможет Джошуа вернуть уверенность, поскольку она наверняка ему понадобится».

Отто Валлин признался, что на месте Энтони Джошуа согласился бы взять 15 миллионов фунтов стерлингов отступных.