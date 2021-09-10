Валлин: «Надеюсь, в бою с Усиком Джошуа покажет, кто здесь босс и супертяжеловес»
Шведский супертяжеловес Отто Валлин снова поразмышлял на тему предстоящего боя между чемпионом мира WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО):
«Я думаю, что это хороший бой. Усик был отличным крузером, но в супертяжелом дивизионе он не выглядел настолько же хорошо. К тому же стили делают бои. Усик – очень хороший боксер, но Джошуа – большой и сильный парень, настоящий супертяж. Поэтому я думаю, что если Джошуа сумеет использовать свои габариты и мощь, то он побьет Усика и, возможно, остановит его в поздних раундах.
Если честно, мне кажется, что ему будет тяжело, если он попытается боксировать с Усиком, потому что Александр хорош в этом. Как по мне, он очень хороший боксер. Надеюсь, что Джошуа сможет воспользоваться своими габаритами и покажет ему, кто здесь босс и настоящий супертяжеловес».
Бой Джошуа – Усик состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». Бывший чемпион мира Александр Гвоздик считает, что Усику стоит предложить Джошуа высокий темп поединка и тогда он будет иметь шанс на успех. Другой британец Тайсон Фьюри и вовсе заявил, что украинец может нокаутировать действующего чемпиона.
Напомним, на сайте XSPORT будет доступна прямая трансляция боя Усик – Джошуа.