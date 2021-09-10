Валлин: «Надеюсь, в бою с Усиком Джошуа покажет, кто здесь босс и супертяжеловес»

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Шведский супертяжеловес Отто Валлин снова поразмышлял на тему предстоящего боя между чемпионом мира WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО):

Если честно, мне кажется, что ему будет тяжело, если он попытается боксировать с Усиком, потому что Александр хорош в этом. Как по мне, он очень хороший боксер. Надеюсь, что Джошуа сможет воспользоваться своими габаритами и покажет ему, кто здесь босс и настоящий супертяжеловес».