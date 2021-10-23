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Валлин: «Не знаю, травмирован ли Уайт или нет, но мы хотим удостовериться, что у нас все факты»

Швед требует доказательств, подтверждающих травму британца
Бокс Профессиональный бокс
08:25
Валлин: «Не знаю, травмирован ли Уайт или нет, но мы хотим удостовериться, что у нас все факты»
Отто Валлин / фото - boxingscene.com

Шведский проспект супертяжелого веса Отто Валлин (22-1, 14 КО) сомневается в травме Диллиана Уайта (28-2, 19 KO), которая привела к отмене их поединка, назначенного на 30-е октября.

Валлина цитирует издательство boxingscene.com:

«Не знаю, травмирован ли Диллиан Уайт или нет, но мы просто хотим удостовериться, что у нас все факты. И к текущему моменту мы не получили никаких доказательств. Было лишь заявление о его травме, и что его осматривал врач, однако ничего более. И поэтому мы желаем ознакомиться с фактами, поговорить с его врачом, а также узнать независимое мнение по поводу всего этого, обратившись к врачу со стороны. Мне кажется, это будет очень важно. Но пока их команда не проявила ни капли усилий, чтобы помочь нам с этим. Тогда как мы хотим во всем разобраться, а затем получить гарантии, что этот бой переназначат на другую дату».

Диллиан Уайт прокомментировал срыв боя против Отто Валлина.

Рене Тер Велде
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