Промоутер Валлина считает справедливым решение WBC по гонорару в бою Фьюри – Уайт
Валлин подерется с поляком, давшим конкурентные бои трем украинским супертяжам
А ведь должен был провести поединок с Уайтом за титульный шанс
20:40
Отто Валлин / Фото: SHOWTIME
Отто Валлин (22-1, 14 KO) 5 февраля вернется в ринг, сообщил швед в своем Instagram.
Валлин вернется в ринг против известного украинской публике Камила Соколовски (11-24-2, 4 KO). Неуступчивый поляк за последние полтора года проиграл Виктору Выхристу (9-0, 7 KO), Владиславу Сиренко (19-0, 16 KO) и Игорю Шевадзудицкому (9-0, 8 KO).
Напомним, что Валлин должен был драться с Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO) за статус обязательного претендента на титул WBC.