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Валлин подерется с поляком, давшим конкурентные бои трем украинским супертяжам

А ведь должен был провести поединок с Уайтом за титульный шанс
Бокс Профессиональный бокс
20:40
Валлин подерется с поляком, давшим конкурентные бои трем украинским супертяжам
Отто Валлин / Фото: SHOWTIME

Отто Валлин (22-1, 14 KO) 5 февраля вернется в ринг, сообщил швед в своем Instagram.

Валлин вернется в ринг против известного украинской публике Камила Соколовски (11-24-2, 4 KO). Неуступчивый поляк за последние полтора года проиграл Виктору Выхристу (9-0, 7 KO), Владиславу Сиренко (19-0, 16 KO) и Игорю Шевадзудицкому (9-0, 8 KO).

Напомним, что Валлин должен был драться с Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO) за статус обязательного претендента на титул WBC.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Отто Валлин Камил Соколовски

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