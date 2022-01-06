Валлин: «Сомневаюсь, что Ортис побьет Усика и Фьюри»

Отто Валлин

Шведский супертяжеловес Отто Валлин (22-1, 14 КО) в интервью YouTube-каналу Два Боковых высказался о гипотетическом поединке между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Луисом Ортисом (33-2, 28 КО).



Я думаю, теперь вы видите, что Ортис стареет, ведь ему 42 года, но некоторые люди говорят, что он еще старше. Мне кажется, что сейчас на нем начал сказываться возраст. Считаю, что ему нужно заполучить титульный поединок, заработать денег, а затем прекратить драться.

Сомневаюсь, что Ортис побьет Усика и Фьюри. Если подерусь с Джошуа, то возможно, но вряд ли. Сейчас я не думаю, что Ортис станет чемпионом. Но он мощный панчер и способен потрясти любого».