Промоутер Валлина: «Отто уже показал себя одним из лучших супертяжеловесов в мире»
Валлин: «Я не думаю, что в реванше Усика с Джошуа многое изменится»
Шведский супертяжеловес – о долгожданном мегафайте в супертяжелом весе
10:58
Отто Валлин / Фото - bigfightweekendИзвестный шведский супертяжеловес Отто Валлин (22-1, 14 КО) в интервью YouTube-каналу «Два Боковых» заявил, что Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) вряд ли выиграет у чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) в реванше.
«Если честно, я не думаю, что в реванше Усика с Джошуа многое изменится. Мне кажется, что у Энтони недостаточно времени, чтобы внести необходимые изменения. Однако у Джошуа есть габариты и мощь, чтобы быть опасным. Впрочем, ему надо сильнее рисковать, чем в первом бою, потому что тогда он пытался боксировать с Усиком. Усик - мастеровитый боксер, он очень хорош в этом. Так что это идеально сработало на Усика и облегчило бой для него, поскольку он лучший боксер».
«Джошуа необходимо быть агрессивным, использовать свой вес и рост, чтобы победить Усика. Я думаю, что ему нужно быть жестким с Усиком».
В сентябре 2021 года Усик выиграл бой у Джошуа единогласным решением судей.
Напомним, что перед реваншем с Усиком у британца еще одно суперзвездное пополнение в тренировочном лагере.
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