Валлин: «Я преподам Уайту хороший урок бокса»

Отто Валлин / Фото: Twitter

Шведский супертяжеловес Отто Валлин (22-1-0, 14 KO) уверен, что ярко покажет себя в бою с временным чемпионом WBC Диллианом Уайтом (28-2-0, 19 KO).



Диллиан прошел через несколько тяжелых поединков, где я чувствовал, что два боя с Поветкиным сказались на нем. Он начинает стареть, хоть все еще остается крутым парнем. Но я преподам ему хороший урок бокса».