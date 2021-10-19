Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
Валлин: «Я преподам Уайту хороший урок бокса»
Отто уверен, что на Диллиане сказались бои с Поветкиным
07:48
Отто Валлин / Фото: Twitter
Шведский супертяжеловес Отто Валлин (22-1-0, 14 KO) уверен, что ярко покажет себя в бою с временным чемпионом WBC Диллианом Уайтом (28-2-0, 19 KO).
«Уайт – агрессивный парень и потому он отправится за моей головой. Но он понимает, что я хороший боксер.
Диллиан прошел через несколько тяжелых поединков, где я чувствовал, что два боя с Поветкиным сказались на нем. Он начинает стареть, хоть все еще остается крутым парнем. Но я преподам ему хороший урок бокса».
Напомним, ранее Боб Арум заявил, что у Уайта возникнут проблемы с Уайтом.
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