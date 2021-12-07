Промо к бою Сиренко – Валлиш
Валлиш снялся с поединка против Сиренко. Украинец выйдет в ринг с другим оппонентом
Ивент состоится 18 декабря в Броварах
16:39
Владислав Сиренко и Михаэль Валлиш / Фото - b-1boxing.comНемецкий супертяжеловес Михаэль Валлиш (22-5, 15 КО) не будет боксировать в поединке с непобежденным украинцем Владиславом Сиренко (18-0, 15 КО).
Валлиш травмировался накануне боя. Об этом сообщает b-1boxing.com.
Сиренко выйдет в ринг с новым оппонентом. Имя соперника станет известно в ближайшее время.
Напомним, поединок между Сенченко и Валлишем должен был состояться 18 декабря в ТРЦ «Терминал» в Броварах в андеркарде противостояния Беринчик – Чаниев.