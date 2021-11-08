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Валуев: «Канело был величайшим уже до боя с Плантом»
Николай отметил, что Альварес может шагнуть на следующую ступень в другой весовой
17:48
Николай Валуев / Фото: РИА Новости
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, российский политик Николай Валуев в Instagram прокомментировал победу абсолютного чемпиона мира во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) в бою с Калебом Плантом (21-1, 12 КО).
«Ну уже как бы всё. И было, конечно, без особых сомнений понятно, кто кого. Но Канело был величайшим уже и до этого боя. Теперь полный абсолютизм, без особых вызовов в дивизионе. Нет, он не из тех, кто будет удовольствоваться этим. Он пойдёт выше, тяжелее, ему несложно взять и стать на следующую ступень. Он амбициозен и полон сил. Значит, дело не в деньгах. В них тоже, конечно, и даже в больших, но всё-таки вызов для Альвареса – это кредо! А значит, нас впереди ждёт много интересного. Любите бокс, смотрите бокс! Мои поздравления чемпиону».
Напомним, ранее Альварес победил Планта техническим нокаутом в 11-м раунде.