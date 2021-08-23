Пакьяо: «Извините, что не смог подарить вам победу, но я сделал все, что только мог»
Варгас: «Победа над Пакьяо придаст Угасу уверенности»
Американец прокомментировал выступление кубинца в бою против «Пакмэна»
09:55
Фото: skysports.com
Экс-чемпион в двух весовых категориях, американец Джесси Варгас в интервью YouTube-каналу FightHype.com прокомментировал выступление кубинского полусредневеса Йордениса Угаса (27-4, 12 КО) в бою против легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО).
«Он ведь вызвал на бой Спенса, верно? Им обоим нужен объединительный бой, так что… будет здорово. Победа над Пакьяо придаст Угасу уверенности, в которой он так нуждался. Подобные вещи порой помогают.
Мэнни, как и Спенс, выбрасывает много ударов, но он не попадал… стили делают бои. Посмотрим, что предложит Спенс».
Мэнни Пакьяо проиграл Йорденису Угасу единогласным решением судей.