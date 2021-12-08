Вечер бокса Champion Boxing Promotion. Трансляция на XSPORT

Чемпионат мира по прыжкам в воду. Юниоры. День 7. Видео трансляция
15:00
В Киеве пройдет вечер бокса от компании Champion Boxing Promotion. Перспективный Запорожский боксер полусреднего веса Дмитрий Зубко (5-0,3 КО) сразится с представителем Грузии Ачико Одикадзе (23-18-1,8 КО). На кону поединка пояс международного чемпиона по версии Universal Boxing Organization.
Также в программе бой турецкого супертяжеловеса Сердара Авчи (11-0,11 КО) с известным ветераном, который нокаутировал Майка Тайсона — Дэнни Уильямсом (54-29,41 КО).
Трансляцию вечера бокса смотрите в плеере в этой новости. Начало — 17:00. Трансляция главных боев на телеканале XSPORT начнется в 21:00.
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