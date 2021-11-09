«Величайший бой – трилогия с Головкиным». Промоутер порассуждал о ближайших планах Альвареса

Альварес и Хирн / Фото: Matchroom

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Youtube каналу iFL TV порассуждал о дальнейших планах лучшего боксера современности Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO):



Я считаю, что для величайший бой для бокса – трилогия Альвареса с Головкиным. Может быть проведет бой в другой весовой категории. Думаю, у него будет несколько предложений, из которых он выберет лучшее для себя. Возможно, бой в Великобритании – родине бокса. Он стал первым латинским абсолютным чемпионом, так что к его достижениям сейчас не может быть ни единого вопроса. Он творит историю. Но еще заманчивым выглядит пойти на «абсолюта» в полутяжелом весе.