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Великовский завоевал региональный титул, заставив соперника сдаться после второго раунда

Украинский боксер стал обладателем пояса IBO Inter-Continental
Бокс Профессиональный бокс
21:30
Великовский завоевал региональный титул, заставив соперника сдаться после второго раунда
Андрей Великовский / Фото: SPARTA BOX

Украинский средневес Андрей Великовский (20-2-2, 13 КО) стал обладателем регионального пояса IBO Inter-Continental.

В рамках вечера бокса в Карслуэ, Германия, украинец победил доминиканца Рафаэля Бехерана (29-6-1, 12 KO). Бой завершился уже после второго раунда, когда соперник Великовского отказался продолжать поединок.

В предыдущем поединке Великовский имел возможность завоевать еще более престижный пояс WBC International, но не сумел победить матерого соперника.

Напомним, Великовский тренируется под руководством бывшего чемпиона мира из Украины Вячеслава Сенченко.

Сергей Остапенко
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