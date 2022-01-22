Украинский проспект показал, как готовится к следующему бою
Великовский завоевал региональный титул, заставив соперника сдаться после второго раунда
Украинский боксер стал обладателем пояса IBO Inter-Continental
21:30
Андрей Великовский / Фото: SPARTA BOX
Украинский средневес Андрей Великовский (20-2-2, 13 КО) стал обладателем регионального пояса IBO Inter-Continental.
В рамках вечера бокса в Карслуэ, Германия, украинец победил доминиканца Рафаэля Бехерана (29-6-1, 12 KO). Бой завершился уже после второго раунда, когда соперник Великовского отказался продолжать поединок.
В предыдущем поединке Великовский имел возможность завоевать еще более престижный пояс WBC International, но не сумел победить матерого соперника.
Напомним, Великовский тренируется под руководством бывшего чемпиона мира из Украины Вячеслава Сенченко.
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