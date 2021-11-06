Верджил Ортис начал сотрудничество с тренером Альвареса

Американский проспект готовится к следующему поединку под опекой известного специалиста









Верджил Ортис / Фото - badlefthook

Непобежденный американский проспект полусреднего дивизиона(18-0, 18 КО) начал сотрудничество с новым наставником. Об этом сообщаетРанее Ортис тренировался под руководством с, однако при подготовке к поединку в 2022 году перешел к– наставнику звездного мексиканцаПо началу 23-летний Ортис отрицал данный факт, но затем сам Гарсия подтвердил это.Отметим, что Рейносо также является тренеромНапомним, Ортис в последнем поединке, который состоялся в августе этого года, техническим нокаутом в 8-м раунде победили защитил пояс WBO International.