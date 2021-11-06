Рейносо: «Альварес 17 лет шел к тому, чтобы вписать свое имя в историю»
Верджил Ортис начал сотрудничество с тренером Альвареса
Американский проспект готовится к следующему поединку под опекой известного специалиста
14:27
Верджил Ортис / Фото - badlefthookНепобежденный американский проспект полусреднего дивизиона Верджил Ортис (18-0, 18 КО) начал сотрудничество с новым наставником. Об этом сообщает ESPN.
Ранее Ортис тренировался под руководством с Робертом Гарсией, однако при подготовке к поединку в 2022 году перешел к Эдди Рейносо – наставнику звездного мексиканца Сауля Альвареса.
По началу 23-летний Ортис отрицал данный факт, но затем сам Гарсия подтвердил это.
Отметим, что Рейносо также является тренером Райана Гарсию, Энди Руиса-младшего, Оскара Вальдеса, Фрэнка Санчеса, Хулио Сезара Мартинеса.
Напомним, Ортис в последнем поединке, который состоялся в августе этого года, техническим нокаутом в 8-м раунде победил Эгидиюса Каваляускаса и защитил пояс WBO International.
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