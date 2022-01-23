Тренер Комми рассказал о главных ошибках своего подопечного в бою с Ломаченко
«Вернулся к тяжелой работе». Комми возобновил тренировки после поражения от Ломаченко
Ганский экс-чемпион не намерен завершать карьеру
20:59
Ричард Комми / фото - Getty Images
Экс-чемпион легкого веса, ганец Ричард Комми (30-4, 27 КО) сообщил в своем Instagram, что вернулся к тренировкам после поражения Василию Ломаченко (16-2, 11 КО).
«Вернулся к тяжелой работе».
Напомним, Расселл-младший намерен добиться реванша с Ломаченко.