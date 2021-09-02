Тейлор: «Пакьяо выглядел старым в бою с Угасом»
«Вернусь к большим боям». Тейлор поделился планами на будущее
Поединок Джоша и Кэттеролла получил официальный анонс
2 сентября 11:34
Джош Тейлор / фото - MTK GLobal
Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) поделился планами на будущее. 18 декабря он подерется против Джека Кэттеролла (24-0, 13 КО). Затем шотландец намерен перейти к большим боям. Слова Джоша приводит Boxing News 24.
«Не могу дождаться возвращения домой. Рад тому, что выступлю на Sky Sports. После победы над Кэттералом я вернусь к большим боям. Сейчас я стою на пороге грандиозной борьбы за наследие.
Джек Кэттерал сделал хорошее дело для меня, когда позволил договориться с Рамиресом. Он сделал это, зная, что получит возможность сразиться за все пояса и оказался прав. Нас ждет отличный бой.
Мы понимали, что он станет для нас следующим, поэтому уже изучили его. У меня нет сомнений в том, что я побью его, несмотря на то, что он действительно хорош».
Потенциальный соперник Тейлора узнает подробности своего следующего боя 14 сентября.