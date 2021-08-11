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«Вес Усика в бою с Джошуа, PVV-стоимость Ломаченко и другое». Главный украинский промоутер ответил на вопросы подписчиков в Instagram

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17:56
«Вес Усика в бою с Джошуа, PVV-стоимость Ломаченко и другое». Главный украинский промоутер ответил на вопросы подписчиков в Instagram
Александр Красюк / Фото: К2 Promotions Ukraine

Украинский промоутер Александр Красюк в Instagram пообщался с подписчиками. Показываем вас скриншоты самых интересных и интригующих ответов.

Также Красюк рассказал, на каких условиях он готов организовать бой Дениса Беринчика против Ивана Редкача.

Сергей Остапенко
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Теги

Александр Красюк Александр Усик Василий Ломаченко Денис Беринчик

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