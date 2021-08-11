Красюк готов организовать бой Беринчик – Редкач. Промоутер рассказал о необычных условиях возможного поединка
«Вес Усика в бою с Джошуа, PVV-стоимость Ломаченко и другое». Главный украинский промоутер ответил на вопросы подписчиков в Instagram
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17:56
Александр Красюк / Фото: К2 Promotions Ukraine
Украинский промоутер Александр Красюк в Instagram пообщался с подписчиками. Показываем вас скриншоты самых интересных и интригующих ответов.
Также Красюк рассказал, на каких условиях он готов организовать бой Дениса Беринчика против Ивана Редкача.