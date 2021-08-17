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Ветераны снова в деле. Роберт Герреро vs Виктор Ортис. Онлайн трансляция

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Бокс Профессиональный бокс
09:23
Ветераны снова в деле. Роберт Герреро vs Виктор Ортис. Онлайн трансляция
Роберт Герреро – Виктор Ортис

22 августа в Лас-Вегасе (США) 38-летний экс-чемпион мира в двух дивизионах Роберт Герреро (36-6-1, 20 KO) встретится с 34-летним бывшим чемпионом полусреднего весе Виктором Ортисом (32-6-3, 25 KO).

Отметим, что в главном событии боксерского шоу, где подерутся ветераны Герреро и Ортис, пройдет бой Мэнни Пакьяо и Йордениса Угаса.

Онлайн трансляция поединка Герреро – Ортис будет доступна на нашем сайте в этой новости. Начало – 6:00.

Карен Агабекян
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Теги

Виктор Ортис Роберт Герреро

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