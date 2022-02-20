Сенченко – об «ограблении» украинца в России: «Ни хрена не уступил, весь зал аплодировал»
Видео боя, в котором украинец крайне спорно проиграл россиянину в Екатеринбурге
Петросян потерпел второе поражение на профессиональном ринге
13:55
Фото: Facebook Петросяна
Украинский боксер первого полусреднего веса Зоравор Петросян (12-2, 5 KO) провел бой в рамках вечера бокса в Екатеринбурге, Россия.
23-летний боксер уступил россиянину Ивану Козловскому (5-0, 2 КО) в бою за пояс чемпиона Азии по версии WBC. Поединок выдался близким, но судьи отдали победу Козловскому – 99:91 (Петросян), 94:96 (Козловский), 94:96 (Козловский).
Видео боя:
Накануне Петросян сообщил, что его команда будет подавать апелляцию на исход боя.
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