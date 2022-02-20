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Видео боя, в котором украинец крайне спорно проиграл россиянину в Екатеринбурге

Петросян потерпел второе поражение на профессиональном ринге
Бокс Профессиональный бокс
13:55
Видео боя, в котором украинец крайне спорно проиграл россиянину в Екатеринбурге
Фото: Facebook Петросяна

Украинский боксер первого полусреднего веса Зоравор Петросян (12-2, 5 KO) провел бой в рамках вечера бокса в Екатеринбурге, Россия.

23-летний боксер уступил россиянину Ивану Козловскому (5-0, 2 КО) в бою за пояс чемпиона Азии по версии WBC. Поединок выдался близким, но судьи отдали победу Козловскому – 99:91 (Петросян), 94:96 (Козловский), 94:96 (Козловский).

Видео боя:

Накануне Петросян сообщил, что его команда будет подавать апелляцию на исход боя.



Сергей Остапенко
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