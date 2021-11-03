Видео боя, в котором Захареев обеспечил Украине единственную медаль ЧМ по боксу

Боец вышел в полуфинал турнира и получит, как минимум, бронзу

Фото: пресс-служба Федерации бокса Украины

Юрий Захареев (категория до 71 кг) – единственный украинец, который продолжает выступление на чемпионате мира по боксу в Белграде, Сербия.

Более того, победой в четвертьфинале Захареев обеспечил себе, как минимум, бронзовую медаль турнира. Вашему внимаю видео боя украинца против казаха Асланбека Шимбергенова.

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