Фьюри: «Я величайший боксер супертяжелого веса в своей эре»
Видео лучших моментов боя Фьюри – Уайлдер
В поединке было четыре нокдауна и нокаут
10 октября 10:05
Фото: Getty Images
Промоутерская компания Top Rank опубликовала видео лучших моментов третьего боя чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) против Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО).Полный обзор боя:
Поединок завершился победой Фьюри нокаутом в 11-м раунде. На судейских записках также вел «Цыганский король».
После боя Тайсон объяснил, почему он – лучший боксер своей эры.