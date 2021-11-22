Украинцу будет тяжело. Представляем бой Далакяна против претендента c кулаками-кувалдами
Видео лучших моментов боя, в котором украинский чемпион избил опасного претендента
Артем Далакян защитил титул чемпиона мира в наилегчайшем весе
21 ноября 15:14
Фото: Facebook Далакяна
Чемпион мира WBA в наилегчайшем весе украинец Артем Далакян (21-0, 15 КО) успешно защитил титул от посягательств опасного претендента из Панамы Луиса Консепсьона (39-9, 28 КО).
Видео лучших моментов боя:
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