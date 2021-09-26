Видео лучших попаданий Усика в бою с Джошуа

Украинец победил британца единогласным решением судей

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Вашему вниманию видео-нарезка лучших эпизодов чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) в бою с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Напомним, Усик победил Джошуа единогласным решением судей. После поединка украинец рассказал, что мог бы отбоксировать еще лучше. Британец же намерен получить незамедлительный реванш.

В 12-м раунде Усик едва не нокаутировал Джошуа, но Энтони спас преждевременный гонг об окончании поединка.