Усик и Джошуа встретились в подтрибунном помещении после боя
Видео лучших попаданий Усика в бою с Джошуа
Украинец победил британца единогласным решением судей
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Фото: Getty Images
Вашему вниманию видео-нарезка лучших эпизодов чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) в бою с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
Напомним, Усик победил Джошуа единогласным решением судей. После поединка украинец рассказал, что мог бы отбоксировать еще лучше. Британец же намерен получить незамедлительный реванш.
В 12-м раунде Усик едва не нокаутировал Джошуа, но Энтони спас преждевременный гонг об окончании поединка.
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