Усик: «Перед боем с Джошуа я буду спокоен и уверен в себе»
Видео открытой тренировки Усика и Джошуа
Эти парни заряжены на свой поединок
07:58
Энтони Джошуа - Александр Усик
Представляем видео открытой тренировки чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и претендента по версии WBO Александра Усика (18-0, 13 КО).
Напомним, поединок Джошуа и Усика состоится 25 сентября на футбольном стахионе «Тоттенхэма» в Лондоне.Онлайнтрансляция матча Энтони Джошуа – Александр Усик.
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