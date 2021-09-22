Видео открытой тренировки Усика и Джошуа

Эти парни заряжены на свой поединок





Энтони Джошуа - Александр Усик

Представляем видео открытой тренировки чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и претендента по версии WBO Александра Усика (18-0, 13 КО).







Напомним, поединок Джошуа и Усика состоится 25 сентября на футбольном стахионе «Тоттенхэма» в Лондоне.