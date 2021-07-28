Видео первой встречи Де Ла Хойи и Белфорта

На двоих бойцам 92 года





Оскар Де Ла Хойя, Витор Белфорт / Фото: fightnews.info

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях и олимпийский чемпион 48-летний американец Оскар Де Ла Хойя впервые встретился с 44-летним экс-чемпионом UFC бразильцем Витором Белфортом, с которым он подерется 11-го сентября в США.







Напомним, ранее стало известно, что бой Де Ла Хойи и Берлфорта будет профессиональным.

