Рой Джонс высоко оценил выступление Усика, но лучшим супертяжем все равно считает Фьюри
Видео полного боя Усик – Джошуа
Украинец стал чемпионом мира в «королевском» дивизионе
06:48
Фото: twitter.com/MatchroomBoxing
Украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО) победил британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и стал чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе – самом престижном дивизионе в боксе.
Видео полного боя Усик – Джошуа:
Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Британец сразу же заявил о желании провести незамедлительный реванш. Украинец хотел бы, чтобы второй поединок прошел в Киеве на НСК «Олимпийский».
Несмотря на огромное стремление поквитаться с Усиком, для начала Джошуа нужно пройти медицинское обследование.
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