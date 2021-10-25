Тейлор: «У Лопеса только одна хорошая победа – в бою с Ломаченко»
Видео с необычного ракурса. Как Лопес готовится к бою с Камбососом
Поединок абсолютного чемпиона легкого веса пройдет 27 ноября
21:45
Теофимо Лопес / Фото: Top Rank
Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) продолжает подготовку к бою с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO).
Matchroom предоставила видео подготовки лучшего боксера своего дивизиона с необычного ракурса:
Ждать осталось недолго. Теофимо Лопес готовится поддать огня 27 ноября в Нью-Йорке.
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