Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Видео самого легендарного момента в карьере Фьюри. После него Тайсона долго считали посмешищем
Британцу пришлось победить Владимира Кличко, чтобы все забыли об этом ударе
11:40
Тайсон Фьюри / Фото: Reuters
В 2009-м году в поединке против джорнимена Ли Субои нынешний чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) умудрился ударить себя мощным апперкотом.
В четвертом раунде Фьюри зажал соперника у канатов и случайно ударил себя. Тот момент на долгие годы стал мемом, а с самого Тайсона долго насмехались. Люди забыли о том эпизоде лишь после победы над чемпионом мира Владимиром Кличко.
Сам Фьюри также комментировал тот эпизод:
«Я вёл поединок и даже не чувствовал соперника. Этот парень даже не попадал по мне и поэтому я решил ударить сам себя. С того момента никто не бил меня сильнее».
Напомним, ранее Фьюри разозлил Александра Усика и украинец заявил, что оседлает Тайсона как лошадь.