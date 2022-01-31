Видео самого легендарного момента в карьере Фьюри. После него Тайсона долго считали посмешищем

Британцу пришлось победить Владимира Кличко, чтобы все забыли об этом ударе

Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

В 2009-м году в поединке против джорнимена Ли Субои нынешний чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) умудрился ударить себя мощным апперкотом.



В четвертом раунде Фьюри зажал соперника у канатов и случайно ударил себя. Тот момент на долгие годы стал мемом, а с самого Тайсона долго насмехались. Люди забыли о том эпизоде лишь после победы над чемпионом мира Владимиром Кличко.





Сам Фьюри также комментировал тот эпизод:

«Я вёл поединок и даже не чувствовал соперника. Этот парень даже не попадал по мне и поэтому я решил ударить сам себя. С того момента никто не бил меня сильнее».

Напомним, ранее Фьюри разозлил Александра Усика и украинец заявил, что оседлает Тайсона как лошадь.