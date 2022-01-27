Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги

Но без этого фиаско Владимир мог бы никогда не спрогрессировать

Владимир Кличко

8 марта 2003 года в Ганновере (Германия) случилось самое жесткое поражение в карьере бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко (64-5, 53 КО).



Тогда украинец был нокаутирован южноафриканцем Кори Сандерсом (42-4, 31 КО). Кличко дважды побывал в тяжелых нокдаунах в первом раунде, а во второй трехминутке было еще два падения и после второго рефери остановил бой.





Напомним, ранее мы публиковали видео лучшего нокаута в карьере Кличко-младшего.