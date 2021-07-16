Видео всех боев Ломаченко на Олимпийских играх

Украинец – вероятно, лучший любитель в истории

Фото: Facebook Василия Ломаченко

Видео всех боев украинца Василия Ломаченко на Олимпийских играх-2008 и 2012.

Ломаченко – двукратный олимпийский чемпион. За всю карьеру в любителях он проиграл только один бой. В профессионалах его достижения также впечатляют, однако главной своей цели – стать абсолютным чемпионом мира – он пока не добился.

Напомним, Украина повторила антирекорд по количеству олимпийских лицензий в боксе.