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Видео всех боев Ломаченко на Олимпийских играх

Украинец – вероятно, лучший любитель в истории
Olympics Токио-2020
17:10
Видео всех боев Ломаченко на Олимпийских играх
Фото: Facebook Василия Ломаченко

Видео всех боев украинца Василия Ломаченко на Олимпийских играх-2008 и 2012.

 

Ломаченко – двукратный олимпийский чемпион. За всю карьеру в любителях он проиграл только один бой. В профессионалах его достижения также впечатляют, однако главной своей цели – стать абсолютным чемпионом мира – он пока не добился.

Напомним, Украина повторила антирекорд по количеству олимпийских лицензий в боксе.

Сергей Остапенко
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Василий Ломаченко

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