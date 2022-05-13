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Відомий боксерський суддя Олексій Купирєв загинув у власній квартирі в Маріуполі

У його будинок потрапив снаряд
Бокс Аматорский бокс
14:23
Відомий боксерський суддя Олексій Купирєв загинув у власній квартирі в Маріуполі
Олексій Купирєв / Фото - ФБУ
Внаслідок обстрілу в Маріуполі загинув відомий український боксер та суддя Олексій Купирєв. Про це повідомляє прес-служба ФБУ.

За попередніми даними, Купирєв помер 8 березня у власній квартирі внаслідок потрапляння снаряду в будинок.



Зазначимо, що Купирєв був чемпіоном Європи з боксу серед молоді. Після завершення боксерської кар’єри він працював суддею та отримав ліцензію рівня 1 зірки IBA.
Владимир Кириченко
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