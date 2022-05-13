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Відомий боксерський суддя Олексій Купирєв загинув у власній квартирі в Маріуполі
У його будинок потрапив снаряд
14:23
Олексій Купирєв / Фото - ФБУВнаслідок обстрілу в Маріуполі загинув відомий український боксер та суддя Олексій Купирєв. Про це повідомляє прес-служба ФБУ.
За попередніми даними, Купирєв помер 8 березня у власній квартирі внаслідок потрапляння снаряду в будинок.
Зазначимо, що Купирєв був чемпіоном Європи з боксу серед молоді. Після завершення боксерської кар’єри він працював суддею та отримав ліцензію рівня 1 зірки IBA.
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