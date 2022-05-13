Відомий боксерський суддя Олексій Купирєв загинув у власній квартирі в Маріуполі

У його будинок потрапив снаряд

Олексій Купирєв / Фото - ФБУ

Внаслідок обстрілу в Маріуполі загинув відомий український боксер та суддя. Про це повідомляєФБУ.За попередніми даними, Купирєв помер 8 березня у власній квартирі внаслідок потрапляння снаряду в будинок.Зазначимо, що Купирєв був чемпіоном Європи з боксу серед молоді. Після завершення боксерської кар’єри він працював суддею та отримав ліцензію рівня 1 зірки IBA.